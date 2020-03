30.03.2020 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) hat einen weiteren Wohnimmobilienfonds voll investiert - Abschlussobjekt liegt in Trier. Der institutionelle Fonds umfasst neun Neubau-Projekte in Metropolregionen und prosperierenden Städten in ganz Deutschland. Der Großteil des Portfolios zeichnet sich durch eine besonders klimafreundliche Bauweise nach KfW55-Standard aus. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 320 Mio. Euro. Alleiniger Investor mit einem Eigenkapital von 200 Mio. Euro ist ein großes deutsches Versorgungswerk. DOPPELTURBO - Wirecard und Evotec könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...