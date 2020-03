Heidelberg (ots) - Wer in diesen Tagen auf Homeoffice umgestellt hat, verbraucht nun mehr Strom zuhause. Welche Kosten fallen dafür an? Die Energieexperten von Verivox haben nachgerechnet.Wie viel Strom verbraucht der Computer?Wird nur ein Laptop als Arbeitsgerät genutzt, hat das viele Nachteile für Komfort und Körperhaltung. Dafür sind die Stromkosten niedrig - die portablen Geräte sind auf einen möglichst geringen Verbrauch ausgelegt. Pro Arbeitstag liegen die Stromkosten bei lediglich 15 Cent.Bei einem herkömmlichen PC mit angeschlossenem Monitor ist der Stromverbrauch deutlich höher, die Kosten für ein durchschnittliches Gerät liegen bei rund 50 Cent pro Arbeitstag. Je nach Ausstattung und zusätzlich angeschlossenen Geräten können die Stromkosten noch deutlich höher liegen.Was kostet das Aufladen des Smartphones?Das Aufladen eines Smartphones belastet dagegen kaum den Geldbeutel. Die Netzstecker ziehen in der Regel maximal 5 Watt. Wer es jeden Tag drei Stunden an der Steckdose hat, bezahlt gerade mal einen halben Cent pro Tag.Was ist mit der zusätzlichen Mahlzeit, die zuhause gekocht wird?Das kommt auf die Mahlzeit und die Energieeffizienz von Herd oder Backofen an. Ein mittleres Kochfeld für eine Stunde auf höchster Leistung laufen zu lassen, kostet knapp 50 Cent."Die zusätzlichen Stromkosten durch das Homeoffice dürften in der Regel bei unter einem Euro pro Arbeitstag liegen", sagt Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox. "Diese Kosten bekommen die Arbeitnehmer in den meisten Fällen nicht erstattet. Durch kleine Änderungen im alltäglichen Verhalten können die Stromkosten aber insgesamt deutlich gesenkt werden."Tipp 1: Stand-by-Modus vermeidenUngenutzte Geräte immer ausschalten - und zwar ganz. Das geht am einfachsten mit abschaltbaren Steckerleisten. So geht kein Strom durch den Stand-by-Modus oder den Scheinbetrieb verloren. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde bedeutet jedes eingesparte Watt geringere Kosten von rund 2,60 Euro pro Jahr.Tipp 2: Spülmaschine anschaffenWer die Möglichkeit hat, sollte sich in jedem Fall eine Spülmaschine anschaffen. So fällt nicht nur zusätzliche Arbeit weg, auch die Wasser- und Stromkosten (wenn das Wasser elektrisch erhitzt wird) sinken deutlich. Wird die Spülmaschine zwei Mal pro Woche benutzt, können über 130 Euro im Vergleich zur Handarbeit eingespart werden.Tipp 3: Wasserkocher anstatt Topf verwendenWasser wird mit einem elektrischen Wasserkocher effizienter erhitzt als in einem Topf auf dem Herd. Wer auf den Wasserkocher umsteigt und täglich einen Liter Wasser und vier Tassen erhitzt, spart pro Jahr rund 10 Euro.Tipp 4: Eierkocher benutzenWer die Frühstückseier mit einem Eierkocher anstatt mit dem Topf auf dem Herd zubereitet, verbraucht nur ein Viertel des Stroms. Wer vier Mal die Woche vier Eier zubereitet, spart so aufs Jahr gerechnet rund 20 Euro.Tipp 5: Stromanbieterwechsel prüfenDie Stromkosten variieren je nach Tarif. Wer noch nie gewechselt hat, kann immer sparen: Eine Familie mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden zahlt im Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers im bundesdeutschen Durchschnitt derzeit 1.329 Euro im Jahr für Strom. Im günstigsten Tarif mit verbraucherfreundlichen Bedingungen sind es nur durchschnittlich 1.033 Euro - eine Ersparnis von 296 Euro.MethodikFür die Berechnung der Stromverbräuche wurden die Produktspezifikationen handelsüblicher Geräte herangezogen. Der durchschnittliche Strompreis wurde anhand des Verivox Verbraucherpreisindex Strom (https://www.verivox.de/verbraucherpreisindex-strom/) ermittelt.Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. 