Auch vor der Coronavirus-Pandemie waren die Marktbedingungen in der Automobilbranche nicht einfach. Die globale Automobilproduktion schrumpfte im Geschäftsjahr 2019 um 5,6 %. In diesem schwierigen Umfeld konnte der ElringKlinger-Konzern (ISIN: DE0007856023) seinen Umsatz um 1,6 % steigern und insgesamt 1.727 Mio. EUR (2018: 1.699 Mio. EUR) erlösen. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte stieg der Umsatz um 0,5 % an. Das Ziel, den Markt in seinem Wachstum organisch um 2 bis 4 Prozentpunkte zu übertreffen, hat der Konzern damit klar erreicht. Dazu trug vor allem die Region Nordamerika bei, die ein ...

