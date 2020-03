US-Präsident Trump vollzieht erneut eine Kehrtwende von der Kehrtwende und rudert in Sachen frühzeitiger Öffnung der US-Wirtschaft zurück. Vor Ende April seien keine Änderungen in den Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus denkbar und der Höhepunkt der Epidemie mit dem Peak in den Todesfällen erst frühestens in zwei Wochen zu erwarten. So düster die Aussichten auch klingen, diese Worte wiederum sind ein besseres Signal für die Märkte. Denn es bringt den Anlegern rein gar nichts, wenn der ...

