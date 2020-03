Die ERWE Immobilien AG nimmt erneut Geld in die Hand und investiert ein zweites Mal in der Krefelder Innenstadt. Der Immobilieninvestor erwirbt ein Grundstück in 1A-Lage unweit seines ersten Investments und plant, die bestehende, nicht mehr nutzbare Altsubstanz auf dem Areal abzureißen und neu zu bauen. Errichtet werden soll ein Gebäude mit einer gemischten Nutzung bestehend aus Büros, Gastronomie, ...

