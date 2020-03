London (ots/PRNewswire) - Ehemalige IBM-Führungskraft treibt kontinuierliches Wachstum und Expansion in Europa, dem Nahen Osten und Afrika voranSpinnaker Support, ein führender globaler Anbieter von Oracle- und SAP-Support und Managed Services, gab heute die Ernennung von Martin Biggs zum Vice President und General Manager der EMEA-Region bekannt. Von London aus wird Biggs die Verantwortung für den regionalen Vertrieb, Partnerschaften und Kundenbeziehungen übernehmen. Spinnaker Support bietet derzeit Dienstleistungen für Hunderte von Kunden mit Hauptsitz oder Niederlassungen in der EMEA-Region an.Zuletzt war Biggs als Business Development Leader für Großbritannien und Irland innerhalb der IBM-Abteilung Technology Support Service (TSS) tätig. In dieser Funktion leitete er das Wachstum der führenden globalen IBM-Partnerschaft mit dem Spinnaker Support. Als Teil des IBM 4-Wall-Lösungspakets bietet der Spinnaker Support erstklassigen Support für Unternehmenssoftware von Drittanbietern für mittlere bis globale Fortune-100-Unternehmen. Kunden leiten die durch den Spinnaker Support erzielten Kosteneinsparungen häufig um, um die Cloud-Migration und andere transformative Initiativen von IBM zu beschleunigen.Während seiner 19 Jahre bei IBM hat Biggs Geschäftseinheiten entwickelt und ausgebaut, die die Bereiche Netzwerk, Sicherheit, Ausfallsicherheit, Managed Infrastructure sowie IT-Wartung und -Support umfassten. Biggs verbrachte ein Jahrzehnt damit, den Dienstleistungsbereich von IBM in der asiatisch-pazifischen Region zu erweitern. Von der Niederlassung in Singapur aus leitete er verschiedene Teams, um das Geschäft sowohl in den etablierten als auch in den aufstrebenden Volkswirtschaften voranzutreiben."In den letzten zwei Jahren habe ich eng mit dem Spinnaker-Support-Team zusammengearbeitet, wobei ich von der Qualität der Dienstleistungen und der Integrität der Führung sehr beeindruckt war. Diese Ernennung ist ein natürlicher und aufregender Schritt für mich", sagte Martin Biggs. "Unternehmen erwarten jetzt, dass ihre eigene interne IT so flexibel und effizient wie die Cloud funktioniert, aber meiner Erfahrung nach sind es oft große Altverträge (wie mit Oracle und SAP), die die IT-Budgets ersticken. Ich bin begeistert davon, wie der Spinnaker-Support den Kunden hilft, die Kontrolle über ihre IT-Strategie zu übernehmen und gleichzeitig enorme Einsparungen bei den gestrandeten IT-Ausgaben zu erzielen.""Unsere EMEA-Operation hat eine solide Erfolgsbilanz", sagte Kurt Moydell, Senior Vice President of Global Sales and Marketing bei Spinnaker Support. "Um die bedeutende Marktchance in EMEA zu nutzen, wussten wir, dass wir eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einem vielfältigen IT-Dienstleistungshintergrund brauchen. Biggs ist die ideale Wahl, um Spinnaker Support dabei zu unterstützen, intelligent zu wachsen und die Nachfrage in der Region zu befriedigen. Mit Biggs an der Spitze erwarten wir eine rasche und anhaltende Expansion neuer Kunden und ein hohes Umsatzwachstum, zum Teil auf der Grundlage unserer strategischen Partnerschaften."Informationen zu Spinnaker SupportSpinnaker Support ist der am schnellsten wachsende und bestbewertete globale Drittsupportanbieter für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und reaktionsschnelleren Service, sparen im Durchschnitt 62 % ihrer jährlichen Supportgebühren und können ihre aktuellen Softwareversionen auf unbegrenzte Zeit beibehalten. Immer mehr unserer Drittsupportkunden nutzen die von uns angebotenen inkrementellen Dienstleistungen, zu denen Application Managed Services, Technology Managed Services und Beratung gehören. Wir sind nach wie vor der einzige Drittsupportanbieter, der diese einzigartige Kombination von Dienstleistungen anbietet. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihre Unternehmensanwendungen mit höchster Leistung betreiben, während wir ihnen helfen, von On-Premise über Hybrid- bis hin zu Cloud-Anwendungen zu navigieren.Das preisgekrönte Leistungsangebot von Spinnaker Support deckt SAP, BusinessObjects, HANA Database, ausgewählte SAP-Lösungen der nächsten Generation, Sybase, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, PeopleSoft und weitere Lösungen ab. Weiterführende Informationen zu Spinnaker Support, finden Sie unter http://www.spinnakersupport.com/.Pressekontakt:Michelle Wilkinsonmwilkinson@spinnakersupport.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1138598/Martin_Biggs.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpgOriginal-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121197/4559505