Luzern (ots) - Der Vorstand von Caritas Schweiz hat Peter Marbet, lic. phil, zum Direktor von Caritas Schweiz gewählt. Er tritt am 1. November 2020 die Nachfolge von Hugo Fasel an. Dieser geht nach 12 Jahren an der Spitze der Organisation in Pension.Peter Marbet stammt aus Bern, wo er am 19. Juli 1967 geboren wurde. An der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern studierte er neuere Geschichte und Politologie und schloss das Studium mit dem Lizentiat ab. Ebenso verfügt er über einen Executive Master of Business Administration (eMBA) in NPO-Management der Universität Freiburg.Herr Marbet war in seiner beruflichen Laufbahn als Informationsbeauftragter bei einer grossen Krankenversicherung der Schweiz tätig. Er war Mitglied der Direktion bei santésuisse und Leiter der Abteilung Politik und Kommunikation. Seit 2008 ist Herr Marbet Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege. Er verfügt über ausgezeichnete Sprachkenntnisse in vier Sprachen.Peter Marbet bringt grosse Management- und Führungserfahrung sowie vielfältige Kompetenzen in gesundheits-, bildungs- und sozialpolitischen Fragestellungen mit. Insbesondere hat er den Fusionsprozess mehrerer Pflegeschulen im Kanton Bern erfolgreich umgesetzt. Aus seinen verschiedenen Funktionen im Gesundheits- und Bildungsbereich verfügt er über grosse Erfahrung im Umgang mit politischen Strukturen auf Bundes- und Kantonsebene. Als Stadtrat der Stadt Bern (Legislative) und Mitglied verschiedener parlamentarischer Kommissionen ist er auch mit einer Vielzahl von sozialpolitischen Themen vertraut.Der Vorstand von Caritas Schweiz ist überzeugt, dass Herr Marbets breites Spektrum an Erfahrungen und Kompetenzen die Gewähr dafür bietet, dass er Caritas Schweiz weiter entwickeln und wichtige Akzente setzen wird.