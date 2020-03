Auch der Gewinneinbruch um gut 20 Prozent im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) ändert beim Schmierstoffhersteller Fuchs nichts an der Dividendenpolitik: Für 2019 steigt die Ausschüttung für die Vorzüge auf 0,97 Euro je Aktie (zuvor: 0,95 Euro je Aktie) - die 18. Anhebung in Folge. 2020 will das Unternehmen zudem die Investitionen fortsetzen, wenngleich die Coronapandemie und die Ölpreisentwicklung eine Finanzprognose aktuell unmöglich machen. Bilanziell ist Fuchs unverändert solide aufgestellt, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt zum Positionsaufbau?

Mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau bei knapp 2,6 Mrd. Euro und einem auf 228 Mio. Euro (GJ 2018: 288 Mio. Euro) gesunkenen Nachsteuerergebnis hat das Management erneut nur die im Juli 2019 revidierten Ziele erreicht. Die schwächelnde Konjunktur ...

