Der in der Coronakrise erneut in Not geratene Autozulieferer Leoni hat den angekündigten Antrag auf Staatshilfe bisher nicht eingereicht. Der Prozess, finanzielle Hilfe zur Existenzsicherung zu beantragen, sei weit fortgeschritten, teilte der Kabel- und Bordnetzspezialist am Montag in Nürnberg anlässlich seiner Bilanzvorlage lediglich mit.

