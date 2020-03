Der Münchner Unternehmer Heinz Hermann Thiele hat in zwei Schritten eine Beteiligung von über 10 Prozent am Konzern erworben. Thiele hat sein Vermögen mit dem Bremsenhersteller Knorr Bremse gemacht und gehört zu den reichsten Deutschen. Er ist zudem auch Hauptaktionär des Bahntechnik-Konzerns Vossloh. Lufthansa ist eine Position in unserem Wachstumsdepot. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds sowie der PI Global Value Fund sind investiert.