Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa ist so gut wie in trockenen Tüchern.Der entscheidende Großaktionär Heinz Hermann Thiele kündigte im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an, das Paket bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag abzusegnen. "Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen", sagte Thiele, der über 15 Prozent an der Lufthansa hält.Thieles Zustimmung stand auf der Kippe, nachdem sich der Milliardär dem Staatseinstieg gegenüber kritisch ...

