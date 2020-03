Erfurt (ots) - 2020 ist "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) anders als in den zwölf Jahren davor. Die Verbreitung des Coronavirus hat auch Auswirkungen auf das größte Schulquiz Deutschlands.Im TV-Studio ermitteln Moderator Malte Arkona und Kim Unger, die Expertin für Experimente, in 16 Shows die Klassen, die es in die Wochenfinal-Shows schaffen. Produktionsstart war Ende Februar, Anfang März war die komplette erste Runde produziert. Doch kurz darauf fiel die Entscheidung, alle bisherigen Planungen zu ändern. Die Produktion der Finalrunden des Wettbewerbs wurde vorerst wegen der Verbreitung des Coronavirus zum Schutz der Schulklassen eingestellt - und daher noch keine finale Gewinnerklasse gekürt.Alle aktuellen Informationen über "Die beste Klasse Deutschlands" 2020 finden Sie hier in der Pressemappe und auf kika-presse.de (http://www.kika-presse.de).Pressekontakt:Pressekontaktplanpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Marc MeissnerTelefon: 0221-91255710post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4559558