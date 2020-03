Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Rentensektor gaben die Renditen zumeist nach, so die Experten von Union Investment.Die EZB habe nun am Donnerstag damit begonnen, im Rahmen ihres Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP), Anleihen anzukaufen. Die Bundkurve habe etwas steiler tendiert, die Renditen im Bereich von vier bis zehn Jahren hätten um bis zu 13 Basispunkte nachgegeben. Am langen Ende (30 Jahre) sei hingegen ein leichter Renditeanstieg zu beobachten gewesen. Lange Laufzeiten hätten letztlich eher unter Druck gestanden, da künftig eine zu erwartende Flut an Neuemissionen (induziert durch die Maßnahmenpakete) steigende Renditen nach sich ziehen dürfte. Dem stünden jedoch die Ankäufe der Notenbanken entgegen, die entsprechend Anleihematerial aus dem Markt nähmen und somit auf der Gegenseite entlasten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...