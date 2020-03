Guten Morgen,die Märkte laufen in die zweite Woche der Bodenbildung. Aufmerksame Beobachter werden schon bemerkt haben, das die Kurse an der Wall Street keine neuen Tiefs erreicht hatten, obgleich sich die Nachrichtenlage zum Thema Corona in den USA deutlich verschlechtert hatte. Mittlerweile rechnet auch ein Donald Trump mit 100.000 Todesfällen in den USA und auch die Einschläge in die Wirtschaft dürften neue Dimensionen erreichen, wenn die Kurve nicht innerhalb der kommenden sechs Wochen abflacht. Was dem dann folgt, kann sich jeder selber ausmalen, aber vermutlich die größte ökonomische Turnaround-Story seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts.Es ist dieser Gedanke, welcher uns fortan mehr beschäftigt als die Frage, wie es täglich weitergeht. Denn im Kern steht hier nicht zur Debatte, ob die Produktion wieder hochgefahren werden kann (natürlich kann und wird sie das), aber wie es um den amerikanischen (und europäischen) Verbraucher bestellt ist, wenn er sich wieder frei bewegen darf.

