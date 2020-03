Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Corona-Krise hat die Märkte mit voller Wucht getroffen. Viele Aktien stürzten in der Folge ab. Es gibt aber auch Gewinner. Darunter Pharmakonzerne, unter Hochdruck an Corona-Heilmitteln forschen. Michel Doepke stellt drei spannende Werte vor. In den USA zählen Gilead Sciences und Regeneron zu den großen Hoffnungsträgern. In Deutschland machte in den vergangenen Wochen BioNTech von sich reden. Michel Doepke erklärt im Gespräch mit Moderator Marco Uome, wie der aktuelle Stand der Forschung ist und wie die Perspektiven der Aktien aussehen.