PANARUBBER 20Die neue Kautschukplantage PANARUBBER 20 ist bereit. Über 110.000 junge Kautschukbaumsetzlinge sind seit letztem Sommer in der lokalen TIMBERFARM-Baumschule herangezüchtet und immer wieder selektiert worden. Jetzt stehen die robustesten und vitalsten für das Anpflanzen im Feld bereit. Auch das Plantagen- und Pflanzgelände wurde minutiös vorbereitet. Die Böden der rund 200 Hektar umfassenden Felder wurden wiederholt bearbeitet und geeggt, sodass jetzt die optimale Krümelung der Boden- und Pflanzschicht vorhanden ist. Sobald die Regenzeit Ende März zurückkehrt, wird mit dem Pflanzen begonnen. Die PANARUBBER 20 ist die 24. Kautschukplantage, verteilt auf neun Jahrgänge, welche TIMBERFARM in Panama betreibt.Kautschukhandel - GloRegGloReg (vollständig: Global & Regional Sourcing and Trading) ist die international tätige TIMBERFARM-Rohstoffabteilung, welche Mitte 2018 aufgebaut worden ist und seither mit einem hochkarätigen und erfahrenen Händlerteam für ein wachsendes und erfolgreiches Rohstoffhandelsgeschäft sorgt.Die von GloReg gehandelten Rohstoffe umfassen in erster Linie die ganze Palette der rohen und standardisierten Kautschukrohstoffe. Ein Großteil der eingekauften Waren stammt aus afrikanischen Produktionsländern, insbesondere aus der Elfenbeinküste, und werden an asiatische und lateinamerikanische Kautschukfabriken verkauft, die die Nachfrage nach verarbeiteten Kautschukprodukten aus der weiterverarbeitenden Industrie, insbesondere aus der Reifen- und Autoindustrie, mit dem lokal angebauten Naturkautschuk nicht mehr decken können.Der Rohstoffhandel ist ein anspruchsvolles Geschäft. Kontrollierte Einkaufs- und Verkaufsprozesse durch erfahrene und ausgewiesene Händler sind das A und O für den geschäftlichen Erfolg. Damit TIMBERFARM-Kunden und -Investoren mindestens indirekt an diesem lukrativen Geschäftszweig partizipieren können, hat das Unternehmen bereits im letzten Jahr zwei kleinere Unternehmensanleihen zu attraktiven Bedingungen aufgelegt. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass innerhalb von gut zwölf Monaten für über 25 Mio. USD Handelsumsätze erzielt worden sind.Um das vorhandene Potenzial voll ausschöpfen und gleichzeitig zusätzliche Absatzmärkte erschließen zu können, bereitet TIMBERFARM derzeit eine größere Wertpapieranleihe vor. Kurz- bis mittelfristig dürften die GloReg-Handelsumsätze damit auf 150 bis 250 Mio. USD ansteigen.Agrar- und Industrieland-ManagementAgrar- und Industrieland zu kaufen, nutzbar zu machen, zu erschließen, weiter zu entwickeln, zu verpachten, zu verkaufen und generell damit zu handeln, ist weltweit ein attraktives Geschäft. Innerhalb der TIMBERFARM wird dieser Geschäftszweig heute von der TIMBERFARM Assets AG betrieben. Er fokussiert sich derzeit vor allem auf Panama.Entstanden ist dieser Geschäftsbereich durch den stetig steigenden TIMBERFARM-Bedarf an neuen Ländereien, die sich für das Anlegen von Kautschukplantagen eignen. Zwischenzeitlich ist dabei ein Portfolio entstanden, welches aus über 2.500 Hektar Agrar- und Industrieland besteht, das aktiv bewirtschaftet und ausgebaut wird.TIMBERFARM beabsichtigt, die hier federführende TIMBERFARM Assets AG in den nächsten Monaten auch für TIMBERFARM-Kunden und -Investoren zu öffnen - nicht zuletzt, weil geplant ist, in der TIMBERFARM Assets AG werthaltige Vermögenswerte (z. B. Ländereien, aber auch erfolgreiche Geschäftseinheiten) zu konsolidieren und zum richtigen Zeitpunkt eine Börsennotierung anzustreben.