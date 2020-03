Als die Ankündigung Apples sich vom Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor zu trennen eintraf, stürzte der Kurs in 2017 merklich ab und begab sich bis Mitte 2018 auf 12,44 Euro abwärts. Doch anschließend schöpften Anleger neue Hoffnungen und die Aktie konnte eine deutliche Erholungsbewegung zurück an 48,38 Euro Anfang dieses Jahres vollziehen. Nur wenig später aber folgten erste Verkäufe von größeren Aktienpaketen und drückten das Papier in den letzten Wochen sukzessive abwärts. Beschleunigt wurde der Ausverkauf durch die Corona-Krise auf ein Niveau von rund 17,00 Euro. Seit wenigen Tagen läuft aber wieder eine Erholungsbewegung und hat sich bis knapp an die markante Hürde um 25,00 Euro herangetastet. Sollte dieser Bereich nicht zurückerobert werden, könnte es für die Dialog Semiconductor-Aktie düster ausgehen. Aus technischer Sicht fehlt der aktuell laufenden Erholungsbewegung allerdings noch ein ...

