Der österreichische Skinwear Spezialist Wolford ändert den gesamten Produktionsablauf im Headquarter in Bregenz und in Slowenien: Anstatt Strumpfhosen und Bodies werden dort nun Gesichtsmasken für den Kampf gegen COVID-19 hergestellt. Zusätzlich koordiniert Wolford derzeit die Spenden des Mehrheitseigentümers Fosun an medizinische Institutionen in Italien und Österreich als Teil des "Fosun Global Anti-Virus Relief Scheme". Der Großteil dieser Gesichtsmasken werden kostenlos an Wolford Mitarbeiter in Risikogebieten, etwa in Italien und Österreich, verteilt. Eine limitierte Auflage wird es auch im Onlineshop der Marke geben: Der Umsatz wird für den Produktionsaufwand verwendet, der Rest wird an medizinische Einrichtung zur ...

