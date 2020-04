Aachen (ots) - Immer mehr Bundesländer führen eine Schutzmaskenpflicht ein. In absehbarer Zeit werden die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine Maske im Nahverkehr und in Geschäften tragen müssen. Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz - Dieses Bild gehört bald in unseren Alltag.Durch das Tragen von Atemschutzmasken können wir alle einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Somit könnten die aktuellen Beschränkungen Schritt für Schritt aufgehoben werden.Dennoch ist die Verfügbarkeit von Schutzmasken in Deutschland ein großes Problem. Es gibt große Engpässe. Teilweise werden horrende Summen verlangt und viele Verbraucher wissen nicht, wie sie an eine Atemschutzmaske kommen.Biotulin hat vorgesorgt und stellt seinen Kunden kostenfreie Schutzmasken zur Verfügung. Unter dem Motto: "Gemeinsam gesund bleiben", startet das Unternehmen seine Aktion.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.de (http://www.biotulin.de)Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4576791