FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem soliden ersten Jahresviertel dürfte die europäische Stahlindustrie in den zwei Folgequartalen deutliche Bremsspuren zeigen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er reduzierte seine 2020er Ergebnisprognosen (Ebitda) für die betreffenden Sektorunternehmen um 24 bis 47 Prozent./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 06:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

