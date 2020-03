Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen der CDU warnen davor, bereits jetzt über die Beendigung der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu diskutieren. Das verlautete aus Kreisen der CDU-Präsidiumssitzung, die am Montag digital abgehalten wurde.

Das Präsidium war sich einig, dass man noch nicht da sei, wo man hin wolle. "Erst wenn die 'Verdopplungszeit' der Infizierten bei 10 Tagen sei, wäre man auf dem richtigen Weg", sagte eine Person, die mit der Diskussion in der Sitzung vertraut ist. Ähnlich hatte sich Kanzleramtsminister Helge Braun am Sonntagabend geäußert. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen sollen bis zum 20. April in Kraft bleiben.

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte auf der Sitzung, dass "Corona ganz Europa und die Welt fest im Griff" habe. Die Saarländerin, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerten während der Sitzung auch "große Bestürzung" über den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer. Bouffier hatte am Sonntag gesagt, die Sorgen aufgrund der Corona-Krise hätten Schäfer wohl erdrückt. Ermittler gehen von einem Suizid aus.

Auch über die wirtschaftliche Hilfe für Selbständige und Solo-Unternehmer wurde gesprochen. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden bereits 150.000 Anträge für finanzielle staatliche Hilfen gestellt, von denen über das Wochenende bereits 100.000 Anträge genehmigt wurden.

Zudem solle es mit dem Bundesinnenministerium Gespräche geben, um Regelungen für Arbeitskräfte aus dem Ausland wie beispielsweise Erntehelfer und Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten wollen, zu finden.

Europäische Solidarität bei der medizinischen Hilfe wurde von den CDU-Vertretern als sehr wichtig bewertet. Einige Teilnehmer wiesen darauf hin, dass es wichtig sei, dass die Grenzen zu den Nachbarstaaten offen blieben und kontrolliert würden, sagte die Person.

March 30, 2020

