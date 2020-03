FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der Verschmelzung auf den Mutterkonzern Commerzbank verkleinert die Comdirect ihren Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Finanzvorstand Dietmar von Blücher sein Amt niedergelegt und scheidet auf eigenen Wunsch Ende März aus dem Vorstand aus. Als Bevollmächtigter wird Thore Ludwig den Vorstand - nunmehr bestehend aus CEO Frauke Hegemann und CMO Matthias Hach - unterstützen. Ein neues Vorstandsmitglied soll nicht bestellt werden.

Die Commerzbank hat sich über 90 Prozent an der Comdirect gesichert und will die Direktbank in den Konzern integrieren. Sie verspricht sich davon Synergien und Größenvorteile.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 05:46 ET (09:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.