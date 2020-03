Abbott Laboratories hat kurz vor dem Wochenende einen Meilenstein verkünden können. So hat die US-Zulassungsbehörde FDA einem Coronavirus-Schnelltest via Dringlichkeitsverfahren grünes Licht erteilt. Binnen weniger Minuten soll der Test ein positives oder negatives Ergebnis liefern. Die Abbott-Aktie geht steil.Die Test-Kits würden von einem mobilen Labor ausgewertet, das nur etwa so groß sei wie ein Toaster, und könne damit auch außerhalb von Krankenhäusern eingesetzt werden. Der Test stelle innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...