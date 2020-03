Microsoft: Cloud-Services boomen - Aktie mit kräftigem Gewinnpotenzial

Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) könnte zu den wenigen großen Profiteuren der Coronavirus-Krise gehören, denn seit dem Ausbruch der Pandemie sind Cloud-Dienste und Home-Office-Lösungen besonders stark nachgefragt.

Gewaltiger Nutzungsanstieg der Microsoft-Cloud-Services

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einer neuen Meldung des US-Konzerns wider. Auf der entsprechenden Unternehmens-Website ist aktuell zu lesen, dass in der vergangenen Woche in Ländern, die zur Eindämmung der Virusausbreitung auf physische Distanzierung und Isolierung der Bürger setzen würden, ein Nutzungsanstieg der Microsoft-Cloud-Services um 775 Prozent zu beobachten sei.

