Bayer plant die erste Online-Hauptversammlung - Aktie vor dem Comeback?

Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) ist der erste deutsche Großkonzern, der in der Coronavirus-Krise eine reine Online-Hauptversammlung abhalten wird. Diese soll wie geplant am 28. April stattfinden. Ursprünglich sollten an diesem Tag eigentlich die Aktionäre ins Bonner World Conference Center eingeladen werden.

Normalerweise schreibt das Aktiengesetzt vor, dass Vorstand, Aufsichtsrat und die Aktionäre der Unternehmen auf den Hauptversammlungen physisch zusammenkommen. Beim DAX-Konzern Bayer sollen die Anleger auf der digitalen Hauptversammlung am 28. April unter anderem der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 2,80 Euro je Aktie zustimmen.

