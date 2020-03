MÜNCHEN (dpa-AFX) - Während einige große Unternehmen Mietzahlungen eingestellt haben, bekräftigt Siemens -Chef Joe Kaeser die Zahlungsbereitschaft seines Konzerns in der Corona-Krise. "Wir werden unsere Lieferanten bezahlen und erwarten von unseren Kunden auch, dass sie uns bezahlen", schrieb er am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Allerdings fügte er auch hinzu, man werde sich im Fall, dass eine der beteiligten Seiten Probleme habe, "zusammensetzen und sehen, was wir tun können".



Kaeser rief in seinem Tweet auch zur Solidarität auf: Die aktuelle Situation sei "gewaltig" und "erst der Anfang". "Wir müssen näher zusammenrücken während wir Abstand halten." Der scheidende Siemens-Chef ist für seine oft auch politischen Äußerungen auf Twitter bekannt.



Zuletzt hatten Konzerne wie Adidas oder Hennes & Mauritz mit der Ankündigung, für Läden in Deutschland, die wegen der Corona-Krise geschlossen sind, Mietzahlungen einzustellen, für Aufsehen und Kritik gesorgt./ruc/DP/jha

SIEMENS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de