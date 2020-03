Mit deutlicher Zurückhaltung dürften sich die Investoren an der Wall Street zu Beginn der neuen Woche zeigen. Die USA entwickeln sich immer mehr zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Die entsprechenden konjunkturellen Belastungen aus der Krise dürften erst in den kommenden Wochen richtig sichtbar werden - der explosionsartige Anstieg der wöchentlichen US-Erstanträge in der Vorwoche dürfte hier erst der Auftakt gewesen sein. Ein echter Lackmustest steht am kommenden Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für März auf der Agenda.

Auch US-Präsident Donald Trump erwartet nun kein rasches Abflauen der Pandemie in den USA. Erst Anfang Juni würden sich die USA auf dem Weg hinaus aus der Krise befinden, sagte Trump. Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci, der Trump im Kampf gegen die Pandemie berät, rechnet mit einem sprunghaften weiteren Anstieg der Todesfälle.

"Die Märkte sind in eine neue Phase ihrer Reaktion auf die Pandemie eingetreten", sagt James McCormick, Stratege bei NatWest Markets. Nachdem Regierungen und Zentralbanken im März außergewöhnliche Schritte unternommen hätten um die Konjunktur und das Finanzsystem zu sichern, versuchten die Investoren nun, die wirtschaftlichen Auswirkungen der sich verschlimmernden Pandemie und die Wirksamkeit, mit der diese Konjunkturpakete eingesetzt werden, zu bewerten. "Es werden noch eine ganze Reihe negativer Nachrichten von der Konjukturseite kommen", ergänzt Nicholas Brooks, Head of Research bei International Capital Group.

Der Future auf den S&P-500 pendelt um die Nulllinie und zeigt sich aktuell mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent.

Mit einem deutlicheren Plus werden die Aktien von Abbott Laboratories zum Handelsstart erwartet. Die US-Gesundheitheitsbehörde FDA hat dem Pharmakonzern die beschleunigte Zulassung für einen Schnelltest für Covid-19 erteilt. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich am Freitag war es um 2,4 Prozent nach oben gegangen.

March 30, 2020

