Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken stemmen sich global weiter gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus, so Dr. Stefan Große von der NORD/LB.So habe die Zentralbank von Singapur etwa mit einer Senkung des Midpoints des Wechselkurses reagiert, also mit einer Abwertung. Sie erlaube eine schwache Währung um Deflation und Abschwung entgegenzuwirken. Bereits das erste Quartal 2020 habe beim BIP Wachstum ein deutlich negatives Vorzeichen: -2,2% im Vorjahresvergleich hätten zu Buche gestanden. Auch die chinesische People's Bank of China (PBoC) habe heute eine weiteren Zinssenkung bei den 7-Tages-Repurchase Agreements von 2,4% auf 2,2% verkündet und zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt. In Europa würden derweil die Diskussionen um die Coronabonds weitergehen. Auf der EU-Gipfelvideokonferenz habe es keine Einigung gegeben, aktuell seien mehrere Länder - alle voran Deutschland und die Niederlande - dagegen und würden für den ESM plädieren. ...

