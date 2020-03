FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ING von 8,60 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) europäischen Kredithäusern geraten habe, auf Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zunächst zu verzichten, kürzten die Analysten ihre Dividendenerwartung an das niederländische Institut. Unter den Benelux-Banken dürfte die Ertragsentwicklung der ING am robustesten sein, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag



ISIN: NL0011821202

