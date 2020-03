FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für AMS als allein stehendes Unternehmen von 80 auf 70 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten berücksichtigten mit ihren reduzierten Schätzungen für den Halbleiterhersteller einen sinkenden Smartphone-Absatz im Jahr 2020. Sie kündigten in ihrer am Montag vorliegenden Studie außerdem an, das Kursziel weiter anzupassen, sobald die Ergebnisse der Kapitalerhöhung vorliegen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / /



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

