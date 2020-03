Hamburg (ots) - Die Privatbank Berenberg ist bereits zum dritten Mal in Folge als "Beste Bank für Small Cap Equity Capital Markets" (ECM) ausgezeichnet worden. Das zur Euromoney-Gruppe gehörende Fachmagazin GlobalCapital hat die Auszeichnung im Rahmen seiner Annual Equity Capital Markets Awards vergeben und kürt damit herausragende Leistungen in der EMEA-Region. Darüber hinaus wurde Berenberg als eine der drei besten ECM-Banken in der DACH-Region ausgezeichnet."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da sie unsere erfolgreichen Anstrengungen, erstklassige ECM-Dienstleistungen für Unternehmen und Investoren anzubieten, würdigt", sagt Bastian Schiedat, Head of Syndicate ECM Continental Europe.Berenberg ist bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen führend im deutschsprachigen Raum und konnte im Jahr 2019 seinen Wachstumskurs in Frankreich, den Beneluxländern, Großbritannien und den USA weiter fortsetzen. Im vergangenen Jahr schloss die Bank 40 Transaktionen mit einem Emissionsvolumen von 4,4 Milliarden Euro ab.Pressekontakt:BerenbergKarsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56380/4559841