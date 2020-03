Nach einem volatilen Freitagshandel sind die Ölpreise an den internationalen Börsen tiefer in die neue Woche gestartet. Besonders Rohöl findet keinen Halt und die Kurse haben das tiefste Nivea seit 18 Jahren erreicht. Die nationalen Heizölpreise geben ebenfalls nach - allerdings zumeist nur leicht - und folgen dem Weltmarkttrend weiterhin mit teils erheblicher Verzögerung. Am Weltmarkt nimmt der Ölpreisverfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...