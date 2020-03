In der vergangenen Woche übertrumpften sich Staaten weltweit mit der Ankündigung immer höherer Finanzspritzen und Hilfsprogramme. Allen voran die USA, die ein zwei Billionen Dollar schweres Maßnahmenprogramm schnürte. Quelle: unsplash.com FED und EZB teilten ihrerseits mit, im Notfall Staats- und Unternehmensanleihe in bisher ungeahntem Ausmaß aufkaufen zu wollen. All das sorgte an den Börsen für deutliches Aufatmen. Der US-Index Dow Jones sowie der DAX verzeichneten auf Wochensicht zweistellige Prozentzuwächse. Die Aussichten der Realwirtschaft trübten sich unterdessen Corona-bedingt weiter ein. ...

