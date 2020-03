Just another Manic Monday. Im Schnitt ist es an Montagen heuer um 2,27 Prozent im ATX nach unten gegangen, der schwächste Wochentag. Das ist auch nicht unlogisch, weil sich über das Wochenende derzeit viel an (Bad) News sammeln kann, das in neuen Massnahmen gipfelt. Heute Vormittag sieht es leider wieder nicht gut für den ATX aus. ATX ( Akt. Indikation: 1959,80 /1960,00, -1,90%) Viele Länder konzentrieren sich nun erst einmal auf die Sicherheit der Ernährung der Bevölkerung. Zuletzt waren vor allem die Preise für Weizen und Soja gestiegen. Die Deutsche Wirtschaft befürchtet in der Corona-Krise noch höhere Einbußen als zunächst angenommen. Demnach rechnen inzwischen über 80 Prozent der Unternehmen mit einem deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...