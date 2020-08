Berlin (ots/PRNewswire) - Die Übernahme ergänzt die Hyland-Plattform und das umfangreiche Produktportfolio an Automatisierungs- und IntegrationstoolsHyland, ein führender Anbieter von Content Services für Unternehmen weltweit, gibt die Akquisition von Another Monday, einem in Deutschland ansässigen Software-Anbieter für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA), bekannt. Die Ergänzung um die funktionsreiche End-to-End-RPA-Softwarelösung erweitert den Prozessautomatisierungsfokus von Hyland und dessen Content-Services-Produktportfolio.Another Monday wurde von Gartner im Magic Quadrant für Robotic Process Automation Software 2019 als Visionär positioniert. Ihre vier komplementären Softwareprodukte werden es Hyland-Kunden ermöglichen, bestehende Lösungen um eine innovative robotergestützte Prozessautomatisierung zu erweitern."Die Ergänzung der Content-Services-Plattform von Hyland um RPA erweitert unsere Angebote zur Low-Code-Prozessautomatisierung und ermöglicht unseren Kunden die Erreichung einer neuen Stufe in ihrer digitalen Transformation", so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. "Wir freuen uns sehr, unsere Kollegen, Partner und Kunden von Another Monday in der Hyland-Community willkommen zu heißen und diese leistungsstarke Technologie zu integrieren.""Der RPA-Markt ist spannend und durch sein schnelles Wachstum herausfordernd. Er bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die Unternehmen leicht kombinieren und integrieren können - für eine bessere und flexiblere Unterstützung von Geschäftsprozessen", erklärt Hans Martens, CEO von Another Monday. "Aus unserer Sicht ist Hyland die beste Wahl, unsere RPA-Technologie in eine leistungsstarke Automatisierungsplattform einzubetten und so eine einfache und durchgängige Automatisierung zu ermöglichen."Heute sehen Unternehmen mehr denn je die Notwendigkeit, Automatisierungstools zur Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen im Rahmen beschleunigter digitaler Transformationsprojekte einzusetzen. Die Erweiterung um RPA-Technologien ist ein integraler Bestandteil der Intelligent-Automation-Strategie von Hyland und passt hervorragend zu dem bestehenden Kundenstamm mit seinen breiten, dynamischen Anwendungsfällen über alle Branchen und Regionen hinweg.Hyland wird auch weiterhin die aktuellen Lösungen und Kunden von Another Monday unterstützen und die Technologie in bestehende Plattformangebote integrieren.Weitere Informationen über Hyland und seinen Lösungen finden Sie unter hyland.com/de-de.Weitere Informationen über die umfassende RPA-Suite von Another Monday finden Sie unter AnotherMonday.com.Über HylandHyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten.Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.Ansprechpartner für Medien:HylandMegan Larsen+1 440-788-4988megan.larsen@hyland.com Lucy Turpin CommunicationsSarah Schumm | Eva HildebrandtPrinzregentenstraße 8981675 München+49 89417761-17 | -14Hyland@Lucyturpin.comOriginal-Content von: Hyland Software, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74438/4686065