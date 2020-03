Viscom AG - Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Festlegung der Dividende auf MindestniveauDGAP-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Dividende Viscom AG - Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Festlegung der Dividende auf Mindestniveau30.03.2020 / 14:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Viscom AG - Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Festlegung der Dividende auf MindestniveauHannover, 30. März 2020 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Viscom AG (ISIN DE0007846867) haben in ihrer heutigen Sitzung anlässlich der Feststellung bzw. Billigung von Jahres- und Konzernabschluss 2019 beschlossen, der Hauptversammlung eine gegenüber den Vorjahren deutlich reduzierte Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen.Die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie auf den Viscom-Konzern sind aktuell nur sehr schwer zu bewerten. Vorstand und Aufsichtsrat erwarten zwar, dass sich die Absatzmarktsituation langfristig positiv entwickeln wird, die gestiegene Zahl an Unsicherheiten als Folge der - insbesondere auch durch das Corona-Virus ausgelösten - wirtschaftlichen Krisen stellt jedoch ein schwer abschätzbares Risiko für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch für Viscom dar. Der Vorschlag, eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2019 auszuzahlen und den Restbetrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen, soll der Absicherung einer auch weiterhin stabilen Finanz- und Liquiditätslage der Viscom AG dienen. Die grundsätzliche Dividendenpolitik des Konzerns, 50 % des Konzern-Nettogewinns auszuschütten, bleibt unberührt.Die Viscom AG hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem EBIT von 4.017 TEUR abgeschlossen (Vj.: 10.944 TEUR). Die EBIT-Marge lag bei 4,5 % (Vj.: 11,7 %) und damit unterhalb der im Juli 2019 prognostizierten Spanne von 5 - 9 %.Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum Geschäftsjahr 2019 werden am 9. April 2020 veröffentlicht.Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de30.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1010309Ende der Mitteilung DGAP News-Service1010309 30.03.2020 CET/CEST