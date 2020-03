BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterzieht sich Anfang dieser Woche einem dritten Corona-Test. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Er werde die Öffentlichkeit unterrichten, sobald ein Ergebnis vorliege. Merkel richte sich in allen Fragen ihrer Quarantäne nach den Empfehlungen der Ärzte und des Robert-Koch-Instituts, betonte Seibert. Die Kanzlerin hatte sich in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einem Arzt gehabt hatte, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie führt von dort aus weiter die Regierungsgeschäfte. Zwei vorherige Tests waren bei Merkel allerdings negativ ausgefallen.

March 30, 2020

