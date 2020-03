Die Bedürfnisse vieler Kunden beim E-Commerce haben sich in den letzten Tagen verändert. Für Betreiber von Webshops ein Grund, umzudenken und den eigenen Shop anzupassen. Der Ausnahmezustand, den die Coronakrise mit sich bringt, betrifft zahlreiche Onlinehändler besonders. Doch während die Geschäfte in den Einkaufsstraßen bis auf wenige Branchen wie Lebensmittel oder Drogerieartikel schließen müssen, dürfen Onlinehändler weiterhin ihre Waren anbieten und verkaufen. Das bringt eine Art Sonderkonjunktur, wenn du es als Händler verstehst, deinen Shop an die neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...