BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung des Forschungsinstituts DIW infolge der Virus-Krise im ersten Halbjahr massiv schrumpfen. Für das erste Quartal rechnen die Forscher mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um etwa zwei Prozent zum Vorquartal, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Montag in Berlin mitteilte. Der Einbruch wäre damit noch etwas stärker als zu Beginn der Finanzkrise Ende 2008.



Für das zweite Quartal rechnen die Wirtschaftsforscher mit einem noch wesentlich stärkeren Einbruch. Er dürfte "nahezu zweistellig" ausfallen. Ein derartiger Einbruch wäre beispiellos in der bundesdeutschen Nachkriegszeit.



Für das Gesamtjahr erwartet das DIW einen Rückgang des BIP von etwa sechs Prozent. Dies entspräche in etwa dem Einbruch nach der Finanzkrise. Allerdings schränken die Forscher ein, dass die wirtschaftliche Entwicklung für das Gesamtjahr derzeit nur schwer abschätzbar sei. Die Entwicklung hänge maßgeblich von der weiteren Verbreitung des Virus und der politischen Reaktionen darauf ab./bgf/ssc/mis