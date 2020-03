Mainz (ots) - Woche 14/20Mi., 1.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.30 auslandsjournal spezial (VPS 22.15/HD/UT)Corona global - wie das Virus die Welt verändertModeration: Antje PieperDeutschland 2020_____________________ Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 ZDFzoom (VPS 22.45/HD/UT)Katastrophenschutz am LimitWie gut ist Deutschland aufgestellt?Film von Oliver Koytek, Maren Boje, Jochen Schulze,Anja Marx und Anna-Sofia AngelisKamera: Chris Koytek, Eduard Heizmann, Jürgen Heck,Florian Gindra, Jens PätzoldDeutschland 2020 _____________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.30 auslandsjournal spezial (VPS 2.15/HD/UT)Corona global - wie das Virus die Welt verändert(von 22.30 Uhr)Moderation: Antje PieperDeutschland 2020_____________________ Bitte neuen Ausdruck beachten:3.00 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT)Katastrophenschutz am LimitWie gut ist Deutschland aufgestellt?Film von Oliver Koytek, Maren Boje, Jochen Schulze,Anja Marx und Anna-Sofia Angelis(von 23.00 Uhr)Kamera: Chris Koytek, Eduard Heizmann, Jürgen Heck,Florian Gindra, Jens PätzoldDeutschland 2020 Woche 16/20Fr., 17.4.Bitte Programmänderung beachten:3.05 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)3.50 hallo deutschland (HD/UT)(von 17.10 Uhr)Deutschland 2020 4.15- Hanni & Nanni (HD/Dd 5.1/UT)5.35 Spielfilm nach der Buchreihe von Enid Blyton Hanni Sophia MünsterNanni Jana MünsterFrau Theobald Hannelore ElsnerGeorge Sullivan Heino FerchFrau Mägerlein Suzanne von BorsodyJule Sullivan Anja KlingMademoiselle Bertoux Katharina ThalbachRüdiger Hack Oliver PocherErikas Mutter Sunnyi MellesJenny Zoe ThurauErika Aleen Jana KötterSuse Lisa VicariKathrin Ricarda ZimmererOktavia Emelie KundrunAntonia Eva Haushoferund andere Drehbuch: Jane Ainscough, Katharina ReschkeRegie: Christine HartmannDeutschland 2009 (Die Wiederholungen "Der Alte" sowie " drehscheibe" entfallen.)Woche 17/20Sa., 18.4.Bitte Programmänderung beachten:0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 3.00)Sleepless Night - Nacht der Vergeltung 2.10 Länderspiegel (VPS 4.55)2.40 zdf.formstark (HD)Deutschland 2020 2.45 Hanni & Nanni 2 (HD/Dd 5.1/UT)Spielfilm nach der Buchreihe von Enid Blyton Hanni Jana MünsterNanni Sophia MünsterGeorge Sullivan Heino FerchFrau Mägerlein Suzanne von BorsodyJule Sullivan Anja KlingMademoiselle Bertoux Katharina ThalbachDaphne Diehl Barbara SchönebergerFrau Goethe Carolin KebekusRoland Martin OntropFrau Theobald Hannelore ElsnerPhilippe Sven GielnikLilly Luisa SpanielCosi Joyce Abou-ZeidErika Aleen Jana KötterDaniela Nele GuderianFrau Hubertus Monika ManzFürst von Saghaba Nasrollah Saghebund andere Gast: LaFeeDrehbuch: Jane Ainscough, Christoph SilberRegie: Julia von HeinzDeutschland 2011 zu Sa., 18.4.4.10- Hanni & Nanni 3 (HD/Dd 5.1/UT)5.30 Spielfilm nach der Buchreihe von Enid Blyton Hanni Jana MünsterNanni Sophia MünsterFrau Theobald Hannelore ElsnerMademoiselle Bertoux Katharina ThalbachFrau Mägerlein Suzanne von BorsodyDaphne Diehl Barbara SchönebergerDaniela Nele GuderianLilly Luisa SpanielErika Aleen Jana KötterHugh Gordon Justus von DohnányiClyde Leopold KlieeisenSeth Liam van EnschotWuschel Mattis GenzProf. Konrad Kästner Konstantin WeckerJette Michelle HeikJoe Johann Florinund andere Drehbuch: Christoph SilberRegie: Dagmar SeumeDeutschland 2014 ("Hannibal", " Notruf Hafenkante" sowie "Menschen - das Magazin" entfallen.)Di., 21.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT)Elizabeth IIDie ewige QueenFilm von Ulrike GrunewaldKamera: Alexander Hein, Stephan RadkeDeutschland 2020 Fr., 24.4.Bitte Programmänderung beachten:3.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.45)3.45 hallo deutschland (VPS 5.00)4.15- Stella und der Stern des Orients (UT)5.35 Abenteuerliche Zeitreise in die Vergangenheit Stella Laura BerschuckClementine Hanna SchwambornGustav Julius RömerDr. Lodeus Hans-Martin StierKleinheinz Axel Prahlund andere Regie: Erna SchmidtDeutschland 2008 (Die Wiederholungen "Der Alte" und "Leute heute" entfallen.)Woche 18/20Sa., 25.4.Bitte Programmänderung beachten:5.35 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen."Deutschland von oben" entfällt.)___________________zu Sa., 25.4.Bitte Programmänderung beachten:4.10 Deutschland von oben (VPS 4.09/HD)Deutschland 2020 4.25- Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (HD/AD/Dd 5.1./UT)6.00 Nach dem gleichnamigen Roman von James Krüss Timm Thaler Arved FrieseBaron Lefuet Justus von DohnányiBehemoth Axel PrahlBelial Andreas SchmidtIda Bebber Jule HermannKreschimir Charly HübnerHausdame Yvonne Nadja UhlLydia, Timms Stiefmutter Steffi KühnertHans Thaler Bjarne MädelFrau Bebber, Idas Mutter Fritzi HaberlandtSprecher Rennplatz Harald SchmidtSchuldirektor Heinz-Rudolf KunzeGrabredner Milan PeschelConcierge Thomas OhrnerErwin Emil von SchönfelsErzähler Joachim Królund andere Schnitt: Jörg HauschildMusik: Johannes RepkaKamera: Michael HammonDrehbuch: Alexander AdolphRegie: Andreas Dresen(Erstsendung 26.12.2018)Deutschland 2016 ("Ein Hund namens Beethoven" sowie "Länderspiegel" entfallen.)So., 26.4.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen."Deutschland von oben" entfällt.)Woche 19/20Mo., 4.5.23.40 heute+Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Hanna Zimmermann (Ergänzung bitte auch für Di., 5.5. bis Fr., 8.5.2020 berücksichtigen.)Di., 5.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 Leschs Kosmos (HD)Corona - 23.00 Leschs Kosmos (HD)Corona - Fakten, Fakten, FaktenDeutschland 2020 ("Leschs Kosmos: Kuhstallpille & Co - Der Allergiecode geknackt?"verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)