DGAP-News: RATIONAL Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung RATIONAL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2020 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-30 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RATIONAL Aktiengesellschaft Landsberg am Lech WKN 701 080 ISIN DE0007010803 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie hiermit zu der am Mittwoch, den 6. Mai 2020, um 10:00 Uhr, in der Messe Augsburg (Schwabenhalle), Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, stattfindenden 23. ordentlichen Hauptversammlung der RATIONAL Aktiengesellschaft ein. TAGESORDNUNG TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 1 der RATIONAL Aktiengesellschaft mit Lagebericht der RATIONAL Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember 2019, sowie des Berichts des Aufsichtsrats.* Die genannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rational-online.de (im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor Relations' > 'Hauptversammlung') zugänglich. Sie liegen außerdem in den Geschäftsräumen der RATIONAL Aktiengesellschaft in Landsberg am Lech zur Einsicht der Aktionäre aus. Der Aufsichtsrat der RATIONAL Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher kein Beschluss zu fassen. TOP *Beschlussfassung über die Verwendung des 2 Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat haben Ende Februar 2020 und damit vor dem sprunghaften Anstieg der Corona-Ausbreitung in Europa und den USA einen Dividendenvorschlag in Höhe von 10,70 Euro beschlossen. Aufgrund der seitdem eingetretenen drastischen Veränderung der wirtschaftlichen Lage zahlreicher Kunden in vielen Märkten sind Vorstand und Aufsichtsrat nun zur Überzeugung gekommen, dass die Zahlung einer Dividende von 10,70 Euro je Aktie im derzeitigen Marktumfeld nicht im Interesse des Unternehmens liegt. Stattdessen soll eine reduzierte Dividende auf 5,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 gezahlt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn der RATIONAL Aktiengesellschaft von Euro 377.898.712,31 wie folgt zu verwenden: a) Zahlung einer Dividende von Euro 5,70 je dividendenberechtigter Aktie: Euro 64.809.000,00 b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung: Euro 313.089.712,31 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Die Dividende wird am 11. Mai 2020 ausbezahlt werden. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des 3 Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des 4 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. TOP *Wahl des Abschlussprüfers für das 5 Geschäftsjahr 2020* Der Aufsichtsrat - gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses - schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. TOP *Beschlussfassung über die Änderung von 6 § 13 der Satzung (Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild, elektronische Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe)* § 13 der Satzung (Einberufung, Ort) regelt die Formalien der Einberufung und Anmeldung zur jährlichen Hauptversammlung, zum Veranstaltungsort bzw. zur Ausübung des Stimmrechts mittels Vollmachterteilung. Durch die aktuellen Einschränkungen größerer Versammlungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sowie die technischen Entwicklungen ist die Möglichkeit der Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild, die elektronische Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe der Aktionäre aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat eine zeitgemäße und notwendige Option. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen. Ergänzung des Titels § 13: '§ 13 (Einberufung, Ort, *Teilnahme*)' Ergänzung um drei Textziffern zur Ermächtigung des Vorstands der Übertragung der Hauptversammlung in Wort und Bild sowie zur Ermöglichung der elektronischen Teilnahme, Kommunikation und Stimmabgabe der Aktionäre: '7. Der Vorstand ist ermächtigt, die teilweise oder vollständige Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zuzulassen. 8. Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit am Veranstaltungsort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten. 9. Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten.' *Weitere Angaben zur Einberufung* I. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der RATIONAL Aktiengesellschaft in 11.370.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten eingeteilt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattung. II. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft rechtzeitig anmelden und ihren Aktienbesitz durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres depotführenden Instituts nachweisen. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 15. April 2020 (00:00 Uhr) beziehen (Nachweisstichtag). Nachweis und Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens am 29. April 2020 (24:00 Uhr) in deutscher oder englischer Sprache unter folgender Anschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen (Anmeldestelle): Anschrift RATIONAL Aktiengesellschaft c/o Bayern LB dwpbank, DSHVG Landsberger Str. 187 80687 München Deutschland Fax-Nummer +49 69 5099 1110 E-Mail-Adresse hv-eintrittskarten@dwpbank.de III. *Bedeutung des Nachweisstichtags* Für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts keine Auswirkung. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können über ihre Aktien daher auch am oder nach dem Nachweisstichtag frei verfügen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. IV. *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten* Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, eine andere Person ihrer Wahl oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. In allen Fällen der Bevollmächtigung sind auch eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Zur Erteilung der Vollmacht bzw. zum Nachweis der Bevollmächtigung können die Aktionäre das Vollmachtsformular verwenden, das ihnen zusammen mit der Eintrittskarte übersandt wird. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, eines sonstigen Intermediärs, einer

