Nasdaq-100 - Unveränderte Ausgangslage

Der Nasdaq-100 Index kletterte am vergangenen Donnerstag über die dominante Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch und schloss in der Nähe des Tageshochs. Die Kraft der Käufer reichte aber nicht mehr aus, auch einen Test der Widerstandszone zwischen 7.975 und 8.027 Punkten zu bewirken. Am Freitag schloss der Technologieindex wieder unter der Trendlinie.

Der Richtungsentscheid ist kurzfristig also weiter völlig offen. Die Analyse aus der Vorwoche hat weiterhin Bestand: Ein Bruch des Abwärtstrends würde signalisieren, dass der größte Verkaufsdruck erst einmal Geschichte ist. Die nächsten Erholungsziele auf der Oberseite lassen sich in diesem Szenario bei 7.850 (bereits erreicht) und 7.975 bis 8.027 Punkten nennen. Gerade der Bereich um 8.000 Punkte ist als massiver Widerstand einzustufen. Dort stoppte auch die letzte deutliche Erholung.

Auf der Unterseite dürften die Käufer in die Bredouille kommen, sollte das Zwischentief bei 7.304 Punkten fallen. In diesem Fall wäre der Gapclose bei 7.145 Punkten schon als Mindestziel anzusehen. Es besteht dann auch durchaus die Gefahr, erneut in Richtung der Jahrestiefs bzw. auf neue Tiefs im Bereich um 6.590 Punkte nachzugeben.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.01.2020 - 27.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 30.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ83UW 12,55 6.340 5,61 30.04.2020 NASDAQ-100 Index HZ83V3 11,30 6.480 6,24 30.04.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2020; 15:34 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ746G

18,38 9.700 3,86 30.06.2020 NASDAQ-100 Index HZ7UH8

11,00 8.880 6,35 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.03.2020; 15:36 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

