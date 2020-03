In der Minenindustrie kommt es derzeit zu größeren Verzögerungen. Cartier Resources setzt die Arbeiten an seiner Ressourcenschätzung hingegen fort. Lediglich die Exploration wird auf dem Chimo Mine-Projekt vorerst eingestellt.

Drilling ausgesetzt, Kasse aber voll

Dass Cartier Resources (0,10 CAD | 0,05 Euro; CA1467721082) derzeit die Drilling-Arbeiten auf seinem Chimo Mine-Projekt eingestellt hat, ist eine Folge der Verfügungen der Regierung in der kanadischen Provinz Quebec. Auch dort will man die Gefahr einer möglichen, weiteren Ausbreitung des Corona-Virus gering halten. Am Geld jedenfalls liegt es nicht. In einer Mitteilung an die Aktionäre betont das Management um CEO Philippe Cloutier, dass man derzeit finanziell gut aufgestellt ist. Der Kassenbestand beträgt 6,2 Mio. CAD. Damit sollte man auch komfortabel durch die Corona-Krise kommen, die derzeit auch die Finanzierungsmärkte austrocknet. Für viele Rohstoff-Explorer, die eine Finanzierung in diesen Wochen und Monaten planten, sieht ...

