Keinen Grund zur Freude haben die Investoren von Applied Materials : Das Wertpapier verliert deutlich an Wert. Ein Abschlag von 7,20 Prozent zeigt die Kurstafel für die Applied Materials-Aktie an. Damit gehört das Papier gegenwärtig klar zu den Werten mit der schlechtes Tagesperformance in den USA.

