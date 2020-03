Mehrere Autohersteller haben angekündigt, ihre vorübergehenden Produktionsstopps infolge des Coronavirus länger als ursprünglich in den April hinein zu verlängern. PSA und Fiat Chrysler Automobiles (FCA) werden ihre durch das Coronavirus verursachten Produktionsstillstände in Europa verlängern. Toyota kündigte ebenfalls an, dass die Aussetzung der Produktion voraussichtlich nicht vor der zweiten Aprilhälfte enden werde. Ursprünglich wollte PSA sein Motorenwerk Douvrin am 3. April wieder in Betrieb ...

