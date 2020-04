Volkswagen verlängert Produktionspause - Aktie vor neuem Rückschlag?

Die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) gehört am Mittwochvormittag mit einem Minus von zwischenzeitlich über 6 Prozent zu den stärksten Verlierern im DAX. Für Verkaufsdruck sorgt die Nachricht, dass der Wolfsburger Konzern wegen der Coronavirus-Krise seine Produktionspause um weitere 5 Tage verlängert.

Sinkende Nachfrage

Volkswagen teilte am Dienstagabend mit, dass für insgesamt rund 80.000 Angestellte mit der Nachtschicht vom 19. auf den 20. April die Kurzarbeit enden soll. Grund für die Verlängerung der Produktionspause seien die anhaltend sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen und weiterhin bestehende Probleme in der Lieferkette. VW hatte die Produktion am 20. März gestoppt.

