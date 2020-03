Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rheda-Wiedenbrück (pta036/30.03.2020/17:06) - Die ursprüngliche Erwartung, nach der die neue strategische Ausrichtung und eine positive Baukonjunktur zu einer Steigerung von Umsatz und operativem Ergebnis (bereinigtes EBITDA gem. IFRS) im Jahr 2020 führen werden, hatte der Vorstand bereits im Lagebericht des am 17.03.2020 festgestellten Jahresabschlusses 2019 unter den Vorbehalt gestellt, dass negative Effekte aus den Auswirkungen des Corona-Virus erwartet werden, diese jedoch zum Aufstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses und Lageberichts nicht quantifiziert werden konnten. In der Zwischenzeit wurden seitens der Regierungen umfangreiche Maßnahmen mit erheblichen Einschränkungen auf den öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich beschlossen und das Ifo-Institut hat Szenarienrechnungen vorgelegt, nach denen sich die Jahreswachstumsrate des BIP infolge der partiellen Stilllegung der Wirtschaft um zwischen 7,2 und 20,6 Prozentpunkte reduzieren könnte.



Auf Basis der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geht der Vorstand der Westag & Getalit AG davon aus, dass im Jahr 2020 Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA gem. IFRS) sehr deutlich unter dem Vorjahr liegen werden. Eine konkretere Quantifizierung ist aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit über die Dauer und das Ausmaß der Corona-Krise nicht möglich. Der Vorstand ergreift mannigfaltige Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen der Krise für das Unternehmen zu minimieren, darunter zum Beispiel die Vorbereitung von Kurzarbeit und die Verschiebung nicht notwendiger Kosten. Hinsichtlich des Ergebnisses vor Steuern nach HGB bleibt zudem zu beachten, dass ein dem Buchgewinn aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der AKP Carat-Arbeitsplatten GmbH vergleichbarer Sondereffekt für das Jahr 2020 nicht erwartet wird.



Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.



Weitere Informationen: Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff Leiter Unternehmenskommunikation Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück Tel. +49 (0) 52 42 / 17-5176 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-75176 sudhoff@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com



(Ende)



Aussender: Westag & Getalit AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Sudhoff Tel.: +49 5242 17-5176 E-Mail: sudhoff@westag-getalit.com Website: www.westag-getalit.com



ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1585580760669



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 30, 2020 11:06 ET (15:06 GMT)





WESTAG & GETALIT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de