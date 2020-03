FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Software-Anbieters SNP Schneider-Neureither haben sich am Montag nach der Bilanzvorlage auf den ersten Platz im Nebenwerteindex SDax vorgekämpft. Mit einem Plus von 13,91 Prozent auf 47,90 Euro kosteten sie zuletzt so viel wie Mitte März.



Das Heidelberger Unternehmen hatte seine Ende Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach stieg der Konzernumsatz im abgelaufenen Jahr um 11 Prozent auf gut 145 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Steuern kam das Unternehmen zudem mit 5,6 Millionen Euro wieder in die schwarzen Zahlen. Seit dem 24. Februar, der Tag an dem die Pandemie die Börsen in Europa zum ersten Mal voll erwischt hatte, hat die Aktie aber immer noch um fast ein Drittel nachgegeben./kro/he

