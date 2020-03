BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer darf sein Krebsmedikament Darolutamid zur Behandlung von Prostatakrebs in der Europäischen Union verkaufen. Die Europäische Kommission habe die Verwendung des Mittels zur Behandlung des nicht metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinoms (nmCRPC) bei Patienten mit hohem Metastaserisiko erlaubt, teilte der Dax -Konzern am Montag in Berlin mit.



Zuvor hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassung des Mittels empfohlen, darum war die Entscheidung der EU-Kommission erwartet worden. Die Bayer-Aktie baute in einer ersten Reaktion ihre Gewinne aus./fba/he

