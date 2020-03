BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich offen für eine Mundschutz-Pflicht etwa beim Einkaufen wie in Österreich gezeigt. "Wenn es Sinn macht, sollte man so etwas nicht ausschließen", sagte er am Montag in einem "Bild"-Interview. Es müsse dann aber auch sichergestellt sein, dass die Masken geeignet sind, einen selbst oder andere zu schützen. "Es nützt nichts, sich irgendetwas ins Gesicht zu hängen, was überhaupt keine Schutzwirkung entfaltet."



Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte zuvor eine Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen angekündigt. Die Supermärkte würden voraussichtlich ab Mittwoch mit der Verteilung von Masken an den Eingängen beginnen. Derzeit werde noch auf Lieferungen gewartet.



Maas rief auch zur internationalen Zusammenarbeit bei der Produktion und Verteilung von medizinischen Gütern in der Corona-Krise auf. "Es darf nicht zu einem Kampf oder gar zu einem Krieg um Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte oder Masken ausarten." Das sei derzeit eine der größten Aufgaben für die internationale Staatengemeinschaft. "Wenn wir das nicht hinbekommen, glaube ich, werden am Schluss alle, aber alle darunter zu leiden haben."/mfi/DP/nas